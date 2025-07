IBM: Standard Ethics abbassa il rating ESG

Standard Ethics ha abbassato il Corporate Standard Ethics Rating di IBM a “EE” dal precedente “EE+”.

“Nel corso degli ultimi anni le organizzazioni internazionali (Onu, Ocse e Ue) hanno identificato con progressiva precisione strategie, policy e obbiettivi in materia di Sostenibilità aumentando in modo graduale il gap tra le indicazioni sovranazionali e il posizionamento di IBM – spiegano gli esperti -. A titolo di esempio: appare migliorabile la reperibilità di alcune policy come quella sui diritti umani; la nomenclatura utilizzata fa talvolta riferimento alla responsabilità sociale di Impresa, dottrina diversa dalla sostenibilità le cui politiche ed obbiettivi sono definiti a livello internazionale; infine, la composizione del consiglio di amministrazione appare eccessivamente sbilanciata in tema di genere”.

Standard Ethics ha preecisato che “osserverà gli eventuali impatti che le richieste dell’amministrazione statunitense avranno sulle strategie e sulle policy di IBM e monitorerà i prossimi orientamenti della società”.