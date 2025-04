Hsbc, utili in calo nel primo trimestre 2025

Hsbc ha registrato nel primo trimestre utili pretasse pari a 9,5 miliardi di dollari e utili netti di 7,6 miliardi di dollari, con una contrazione di oltre 3 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo calo è attribuito agli effetti non ricorrenti della vendita dei business in Canada e Argentina.

La banca ha spiegato che i ricavi si sono ridotti del 15%, attestandosi a 17,6 miliardi di dollari. Tuttavia, al netto delle voci non ricorrenti, i ricavi hanno visto un miglioramento grazie alle attività dei segmenti International Wealth, Premier Banking, oltre ai mercati di Hong Kong, Foreign Exchange e Debt and Equity Markets.

Il coefficiente patrimoniale Cet1 è sceso al 14,7%, registrando una diminuzione di 0,2 punti percentuali.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo di 0,10 dollari per azione e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da completare entro i risultati intermedi del 2025. Hsbc ha ribadito l’obiettivo di raggiungere un ritorno sul capitale tangibile (Rote) intorno al 15% per ciascun esercizio del periodo 2025-2027 e prevede un margine di interesse bancario di circa 42 miliardi di dollari per l’anno in corso. Inoltre, la banca ha confermato un incremento delle spese operative previsto del 3% rispetto all’anno precedente.