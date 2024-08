Home Depot, ricavi in crescita dello 0,6% nel secondo trimestre 2024

Home Depot ha concluso il secondo trimestre dell’anno con un incremento dei ricavi dello 0,6%, raggiungendo i 43,1 miliardi di dollari, sostenuti dall’acquisizione di SRS Distribution. Tuttavia, le vendite su basi comparabili hanno subito un calo del 3,3%.

L’utile operativo è diminuito dello 0,8%, attestandosi a 6,5 miliardi di dollari, con una marginalità netta sui ricavi che è scesa al 15,1% rispetto al 15,4% precedente. Anche l’utile netto ha subito una flessione del 2,1%, scendendo a 4,6 miliardi di dollari, con un utile per azione che è passato da 4,68 a 4,67 dollari.

Il CEO di Home Depot, Ted Decker, ha dichiarato che durante il trimestre i tassi di interesse più alti e l’incertezza macroeconomica hanno esercitato pressione sulla spesa dei consumatori per i progetti di miglioramento delle abitazioni. Per il 2024, Home Depot ha rivisto le proprie previsioni, considerando 53 settimane di risultati operativi: le vendite totali, inclusi i contributi di SRS Distribution, dovrebbero aumentare del 2,5%-3,5%, mentre le vendite comparabili su 52 settimane sono previste in calo del 3%-4%. Il margine operativo netto è stimato tra il 13,5% e il 13,6%, mentre l’utile per azione dovrebbe diminuire dell’1%-3%.