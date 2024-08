Hochschild in forte crescita: +25% di ricavi nel primo semestre

ìLa società mineraria Hochschild, quotata alla borsa di Londra, ha riportato un significativo aumento dei ricavi nel primo semestre dell’anno, con un incremento del 25% che ha portato il totale a 391,74 milioni di dollari. Questo risultato è stato trainato da una maggiore produzione di oro e da un aumento del 13% del prezzo medio del metallo prezioso.

Nel dettaglio la produzione di oro attribuibile è cresciuta del 25%, raggiungendo le 104.000 once. Guardando al futuro, Hochschild prevede per il 2024 una produzione compresa tra 343.000 e 360.000 once d’oro equivalenti. Al contrario, la produzione di argento attribuibile ha subito una flessione dell’8%, scendendo a 4,07 milioni di once.

Per quanto riguarda l’utile per azione (EPS), escludendo le componenti straordinarie, è stato di 0,10 dollari, in netta ripresa rispetto alla perdita di 0,004 dollari registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. Considerando le componenti straordinarie, l’EPS è stato di 0,08 dollari, migliorando rispetto alla perdita di 0,09 dollari dell’anno scorso.