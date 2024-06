Hedin Mobility Group acquisisce il controllo di Iveco in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di Iveco Danmark A/S, Iveco Finland OY, Iveco Norge AS e Iveco Sweden AB da parte della svedese Hedin Mobility Group, in conformità con il regolamento UE sulle concentrazioni.

L’operazione coinvolge principalmente la vendita all’ingrosso e al dettaglio e l’assistenza di veicoli commerciali, oltre alla vendita di pezzi di ricambio per veicoli, ed è stata attentamente esaminata dalla Commissione, secondo la quale questa acquisizione non solleverà problemi di concorrenza, data la presenza di un numero sufficiente di operatori alternativi nel mercato della distribuzione al dettaglio di autocarri medi.