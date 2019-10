Hedge Invest SGR: Laura Baldin nominata Head of Marketing & Sales

Laura Baldin nominata Head of Marketing & Sales di Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo (hedge, Ucits alternativi, fondi chiusi NPL e private debt), con sedi a Milano e Londra.

Entrata in Hedge Invest SGR a maggio 2018 come Responsabile dei Rapporti con gli Investitori Istituzionali, Baldin entrerà in carica il 1° novembre e guiderà anche tutte le funzioni di marketing e vendita, riportando direttamente all’Amministratore Delegato, Alessandra Manuli.

“Dopo il suo ingresso in Hedge Invest, Laura ha saputo in breve tempo fare propria la nostra cultura aziendale, entrando in piena sintonia con i tratti distintivi della nostra identità. Nel suo nuovo e ampliato ruolo, potrà ancor più farsi interprete e portavoce dei valori di trasparenza, allineamento di interessi e vocazione all’innovazione che da sempre ci distinguono”, ha commentato Alessandra Manuli, Amministratore Delegato, aggiungendo che: “Laura avrà anche modo di partecipare attivamente al rafforzamento delle attività di marketing in una fase di sviluppo in cui Hedge Invest si sta strategicamente riposizionando alla luce di un mutato contesto di mercato