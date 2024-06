Gruppo FS, intesa con Baraclit e Grendi per il trasporto ferro-gomma-mare

Un nuovo modello di intermodalità nel trasporto merci, che integra ferrovia, trasporto marittimo e camion, è stato annunciato per la Toscana e la Sardegna, frutto della collaborazione tra il gruppo Baraclit, il Polo Logistica del Gruppo FS e il Gruppo Grendi.

Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, ha presentato l’iniziativa durante il convegno ‘Trasporti nel cuore dell’economia’, organizzato dal Sole 24 Ore. I prodotti in calcestruzzo realizzati da Baraclit nella sua fabbrica in provincia di Arezzo vengono trasportati in treno fino alla costa, per poi proseguire via mare fino in Sardegna e completare il viaggio con una consegna su camion.

“Questo è il primo esempio di integrazione coordinata tra ferrovia, nave e gomma nel trasporto merci”, ha spiegato De Filippis. Questa soluzione innovativa permetterà di togliere dalle strade circa 600 camion, contribuendo così a ridurre il traffico e l’inquinamento. Guardando al futuro, De Filippis ha dichiarato: “Quando nel 2026/27 saranno completate le infrastrutture ferroviarie attualmente in costruzione, la ferrovia diventerà predominante nella logistica delle merci. Noi ci crediamo fortemente”.