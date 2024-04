Gruppo FS cede gli scali ferroviari di Farini e San Cristoforo per 490 milioni di euro

FS Italiane ha reso noto il completamento della transazione con REDEUS Fund – un fondo di investimento immobiliare chiuso, sotto la gestione di Prelios SGR – per la vendita degli ex scali ferroviari di Farini e San Cristoforo, attraverso FS Sistemi Urbani, entità leader del Polo Urbano del gruppo. L’accordo è stato siglato per una somma totale di 489,5 milioni di euro.

Con la conclusione di questa operazione continua l’ambizioso programma di trasformazione urbana dei sette ex scali ferroviari situati nella città di Milano. Questo progetto è stato avviato nel 2017 tramite la firma dell’Accordo di Programma ‘Scali Milano’ tra il Gruppo FS Italiane, il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Lo scopo principale dell’accordo è quello di trasformare gli scali ferroviari dismessi di Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo, promuovendo una rigenerazione che mira alla ricucitura del tessuto urbano e alla creazione di ampi spazi verdi pubblici, coprendo oltre la metà della loro estensione totale.