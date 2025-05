Greg Abel sarà il nuovo CEO di Berkshire Hathaway

A 94 anni, Warren Buffett, l’acclamato Oracolo di Omaha, ha deciso di ritirarsi dal ruolo di CEO di Berkshire Hathaway, sorprendendo molti nel mondo finanziario. Buffett, dopo una carriera straordinaria, cederà il comando a Greg Abel, a partire dal prossimo anno, ma manterrà il ruolo di Presidente per assicurare una transizione senza intoppi.

La notizia delle dimissioni di Buffett è stata divulgata da CNBC, generando un’ondata di reazioni nel fine settimana. La transizione segna la conclusione di un’era, con Buffett che ha guidato Berkshire per sessant’anni, trasformandola in un gigante da 1.000 miliardi di dollari. Nonostante l’annuncio improvviso, Abel e il consiglio di amministrazione non erano informati dei piani di Buffett prima del suo discorso di addio.