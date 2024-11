Grandi Stazioni, via libera dall’UE all’acquisizione da Omers e DWS Group

La Commissione Europea ha recentemente approvato l’acquisizione congiunta di Grandi Stazioni Retail, una società italiana, da parte di Omers Infrastructure European Holdings, con sede nei Paesi Bassi, e DWS Group, dalla Germania. Questa operazione coinvolge principalmente la locazione di spazi commerciali e la gestione della pubblicità in diverse stazioni ferroviarie situate in Italia.

Secondo la Commissione, l’acquisizione non solleva timori di concorrenza, grazie alla limitata quota di mercato combinata delle aziende coinvolte. L’analisi è stata condotta seguendo la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni, dimostrando la trasparenza e l’efficienza del processo.

Questa approvazione rappresenta un passo significativo per Omers Infrastructure e DWS Group, permettendo loro di espandere la loro influenza nel settore della gestione di spazi commerciali nelle stazioni. L’operazione è stata attentamente esaminata per garantire che non ci fossero effetti negativi sulla concorrenza nel mercato europeo.