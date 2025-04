Goldman Sachs, utili in crescita del 15% nel primo trimestre 2025

10:09

La Borsa di Tokyo registra un parziale rimbalzo grazie all’esenzione dai dazi USA su smartphone e dispositivi elettronici, annunciata dal presidente Donald Trump. L’indice Nikkei chiude in rialzo dell’1,18%, con forti aumenti per titoli del settore elettronico come Advantest e Tdk. Trump sottolinea flessibilità sui dazi per alcuni prodotti, ma non esclude nuove tariffe.