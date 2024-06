Golden Goose posticipa Ipo per volatilità mercato

A pochi giorni ufficiali dal debutto a Piazza Affari, atteso per il 21 giugno, Golden Goose decide di posticipare l’Ipo a causa della volatilità di mercato. In un comunicato diffuso ieri sera, poco dopo le 22, il gruppo italiano delle sneakers di lusso ha spiegato che “il significativo deterioramento delle condizioni di mercato a seguito delle elezioni del Parlamento Europeo di questo mese e la convocazione delle elezioni politiche in Francia hanno avuto un impatto sulla performance dei mercati europei e, in particolare, sul settore del lusso. In questo contesto, l’attività di Golden Goose continua a registrare buoni risultati”.

Nell’ambito del processo di Ipo, la società ha collaborato con gli investitori. “L’accoglienza della storia è stata molto positiva, con un forte sostegno da parte della comunità degli investitori, compreso Invesco che ha agito da pilastro con una domanda di 100 milioni di euro. Il book della domanda è stato coperto in tutta la fascia di prezzo fin dalla prima ora di bookbuilding e ha un numero di sottoscrizioni in eccesso su tutta la gamma”, ha sottolineato il gruppo guidato da Silvio Campara.

E conclude: “il management e gli azionisti sono sempre stati determinati a garantire un’Ipo di successo per tutti gli stakeholders, con una performance nell’aftermarket forte e sostenibile, e ritengono che l’attuale contesto di mercato non sia l’ambiente giusto per quotare la società. Lo sbarco in Borsa di Golden Goose sarà rivalutato a tempo debito”.