Giglio.com chiude 3° trimestre con €11,3 mln di euro di ricavi, +32% rispetto stesso periodo 2021

Giglio.com, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, ha approvato oggi i conti del terzo trimestre del 2022. In particolare, la società quotata sull’Euronext Growth Milan nel periodo in questione ha realizzato ricavi pari a 11,3 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nei primi nove mesi del 2022 il gruppo ha messo a segno una considerevole crescita dei ricavi che si sono attestati a quota 33,5 milioni di euro.

Come riporta la nota societaria il trimestre è stato caratterizzato da investimenti in marketing volti all’incremento della brand awareness, con una campagna di affissioni nelle principali località turistiche della Sicilia nel corso del mesi di luglio e agosto, aventi come target i turisti provenienti da tutta Europa. Prosegue inoltre il percorso di investimento nella marketing automation e le relative strategie di CRM, segnando un notevole miglioramento della fedeltà dei clienti che ha portato a una crescita del 9% dello spending medio per cliente nel corso del trimestre.