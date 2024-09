Germania, settore privato tedesco in contrazione: economia in calo per il quarto mese consecutivo

A settembre l’economia del settore privato tedesco ha subito una contrazione più profonda, come evidenziato dall’ultima indagine Hcob Pmi ‘flash’ condotta da S&P Global. L’indice Hcob Flash Germany Composite Pmi Output è sceso per il quarto mese consecutivo, raggiungendo un valore di 47,2, in calo rispetto al 48,4 di agosto. Questo risultato indica un marcato calo nella produzione totale di beni e servizi.

L’ultima lettura dell’indice è la più bassa registrata da febbraio, segnalando una situazione critica per l’economia tedesca. L’indice Pmi manifatturiero è sceso a 40,3 da 42,4 di agosto, registrando il valore più basso degli ultimi 12 mesi. Anche l’indice Pmi dell’output manifatturiero ha registrato un calo significativo, passando da 42,8 a 40,5.

Il settore dei servizi non è stato immune alla contrazione, con l’indice Pmi dei servizi che è sceso a 50,6, il valore più basso degli ultimi sei mesi. Tuttavia, questo indice rimane ancora appena sopra la soglia di contrazione.