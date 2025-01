Germania, l’indice IFO supera le aspettative a gennaio

10:07

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso dello 0,9%, influenzata negativamente dai titoli del comparto high-tech ed elettronico. Mentre SoftBank Group e Advantest registrano cali significativi, i titoli bancari come Sumitomo Mitsui Financial Group mostrano performance positive grazie all’aumento dei tassi deciso dalla BoJ. L’indice Topix termina in leggero rialzo dello 0,3%.