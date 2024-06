Germania, l’indice IFO a giugno scende a 88,6 punti, al di sotto delle previsioni

Le condizioni economiche in Germania hanno subito un peggioramento a giugno, come evidenziato dall’ultimo sondaggio dell’IFO Institute. L’indice IFO si è attestato a 88,6 punti, in calo rispetto agli 89,3 punti registrati a maggio e agli 89,4 punti stimati dal consensus.

Nonostante la stabilità dell’indice sulle condizioni attuali, che rimane a 88,3 punti come a maggio, contro una timida salita fino a 88,4 punti attesa dagli analisti, il sottoindice relativo alle aspettative future mostra un peggioramento. Quest’ultimo è sceso a 89 punti dai 90,3 punti precedenti, risultando inferiore anche alle stime del mercato che erano di 91 punti.

Questi dati indicano un clima economico incerto in Germania, con aspettative future meno ottimistiche rispetto ai mesi precedenti.