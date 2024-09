Germania, indice IFO sotto le attese: sceso a 85,4 punti

Le condizioni economiche in Germania hanno subito un ulteriore peggioramento a settembre, come evidenziato dall’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute. L’indice IFO, che incorpora le aspettative per i mesi futuri, è sceso a 85,4 punti rispetto agli 86,6 punti registrati ad agosto. Questo risultato è inferiore anche agli 86,1 punti stimati dal consensus.

Parallelamente l’indice sulle condizioni attuali è diminuito, attestandosi a 85,4 punti dagli 86,4 di agosto, un dato che si colloca al di sotto delle attese degli analisti, che avevano previsto un valore di 86,1 punti. Anche il sottoindice relativo alle aspettative ha mostrato un calo, posizionandosi a 86,3 punti rispetto agli 86,8 punti precedenti, in linea con le stime del consensus.

Questi dati riflettono un quadro economico complessivamente negativo per la Germania, con previsioni che non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine.