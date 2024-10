Germania: balzo della produzione industriale ad agosto, +2,9% m/m

7/10 · 16:32

L’apertura negativa di Wall Street riflette le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Gli investitori rivedono le previsioni sulla politica monetaria mentre il rapporto sull’occupazione suggerisce un’economia in crescita, ma con margini ridotti per la Fed sui tassi d’interesse. Gli indici principali mostrano perdite iniziali, mentre il petrolio Wti registra un aumento.