Germania: +0,3% m/m per prezzi all’ingrosso a luglio, -0,1% a/a

Merck & Co., nota come MSD fuori da Stati Uniti e Canada, ha siglato un accordo per acquisire CN201, un anticorpo bispecifico sperimentale di Curon Biopharmaceutical, per 700 milioni di dollari. L’accordo prevede ulteriori pagamenti fino a 600 milioni di dollari. La transazione si concluderà nel terzo trimestre del 2024.