Geox: ricavi 2024 calano a 663,8 mln. A.d. Mistron: “2024 anno complesso, ma di profonda trasformazione”

“Il 2024 si è rivelato un anno complesso per il Gruppo, segnato dal protrarsi di condizioni di mercato difficili che hanno condizionato le performance aziendali e i volumi di vendita”. Così l’amministratore delegato di Geox, Enrico Mistron, sintetizza l’esercizio passato. Per il gruppo veneto delle calzature il 2024 è stato archiviato con un fatturato pari a 663,8 milioni di euro (-7,8%), l’Ebitda rettificato si è attestato a 26,2 milioni contro i 37 milioni nel 2023) e il risultato operativo netto rettificato è stato di 8,8 milioni dai 15,6 milioni nel 2023. Con un risultato netto rettificato di -17,3 milioni rispetto al rosso di 6,5 milioni del 2023.

“L’andamento del risultato d’esercizio è stato inoltre condizionato da costi di natura straordinaria legati al processo di trasformazione strategica in corso, che hanno generato oneri non ricorrenti per complessivi euro 13 milioni”, precisa in una nota la società delle “scarpe che respirano.

Mistron ha spiegato che “il 2024 è stato comunque un anno di profonda trasformazione necessaria a porre le basi per l’implementazione del Piano Industriale 2025-2029; in tale ottica è stato necessario sostenere costi straordinari di natura non ricorrente per circa 13 milioni relativi alla trasformazione e all’ottimizzazione della rete distributiva del Gruppo, alla chiusura di alcune filiali (USA e Cina) e ad attività di ristrutturazione dell’organizzazione interna. In tale contesto teniamo ad evidenziare che nella parte finale dell’esercizio 2024 abbiamo attivato un importante accordo di partnership con un operatore internazionale di grande rilevanza sul mercato cinese”.

Da Geox hanno infine indicato che il nuovo piano industriale 2025-2029 rappresenta un passaggio cruciale, delineando le direttrici di sviluppo per il prossimo quinquennio.