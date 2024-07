Georges Elhedery è il nuovo CEO del Gruppo HSBC

HSBC Holdings ha ufficializzato la nomina di Georges Elhedery come nuovo Ceo del Gruppo, incarico che assumerà a partire dal 2 settembre 2024. La scelta, resa nota attraverso un comunicato, è il frutto di un accurato processo di selezione che ha preso in considerazione candidati sia interni che esterni.

Il presidente del gruppo, Mark Tucker, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare Georges come prossimo amministratore delegato del gruppo HSBC. È un leader e un banchiere eccezionale, profondamente impegnato verso la Banca, i nostri clienti e il nostro personale. Ha dimostrato una straordinaria capacità nel guidare il cambiamento, promuovere la crescita, semplificare i processi e contenere i costi, con una forte attenzione all’esecuzione”.

Nel corso della sua carriera, Elhedery ha maturato una vasta esperienza operando in Asia, Medio Oriente ed Europa. Da quando è entrato nel Board come Chief Financial Officer all’inizio del 2023, e durante tutto il processo di selezione, ha evidenziato una chiara visione strategica e una profonda comprensione delle dinamiche internazionali. Per questo motivo, il Consiglio ha ritenuto che Georges fosse un “candidato eccezionale”.