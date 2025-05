Generali: cda nomina gli advisor per valutazione Ops Mediobanca-Banca Generali

Il consiglio di Amministrazione di Generali ha annunciato di avere nominato gli advisor in merito all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Nel dettaglio, il board del gruppo assicurativo triestino ha scelto di avvalersi di “Deloitte Financial Advisory S.r.l. S.B. quale advisor finanziario e del professor Alberto Toffoletto con il team dello Studio ADVANT NTCM quale advisor legale, per la valutazione della suddetta offerta”.