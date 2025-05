GameStop amplia il suo portafoglio con l’acquisto di 4.710 bitcoin

GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, ha annunciato un’importante acquisizione nel mondo delle criptovalute: l’acquisto di 4.710 Bitcoin. Questa mossa, che si inserisce in un contesto di trasformazione aziendale, potrebbe segnare una svolta per l’azienda, da tempo al centro dell’attenzione più per le sue avventure come meme stock che per le sue vendite di videogiochi.

Secondo le stime attuali il valore complessivo di questa operazione si aggira intorno ai 513 milioni di dollari, basandosi sul prezzo corrente del Bitcoin, che oggi si attesta intorno ai 108.900 dollari. L’azienda non ha rivelato il costo esatto di acquisizione, ma l’importo investito rappresenta un chiaro segnale della sua volontà di diversificare il portafoglio e investire in asset digitali.