Francia, l’inflazione cresce leggermente a novembre 2024

Nel mese di novembre 2024 l’inflazione in Francia ha mostrato un lieve incremento, come riportato dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE). Il tasso di inflazione annuale ha raggiunto l’1,3%, un leggero aumento rispetto al +1,2% rilevato nel mese precedente e in linea con quanto previsto dalle stime preliminari.

Su base mensile i prezzi al consumo hanno registrato una diminuzione dello 0,1%, un dato inferiore rispetto al +0,1% indicato nella prima lettura e al +0,3% segnato nel mese di ottobre. Questi dati riflettono la variabilità dei prezzi al consumo nel breve periodo, un aspetto cruciale per gli analisti economici e le decisioni di politica monetaria.

Il dato armonizzato, che rappresenta una misura utilizzata dalla Banca Centrale Europea (BCE) per confrontare l’inflazione tra i diversi paesi dell’Eurozona, ha mostrato una variazione positiva dell’1,6% su base annua. Questo valore è rimasto stabile rispetto al mese di ottobre e leggermente inferiore al +1,7% della stima preliminare. Su base mensile, l’inflazione armonizzata ha segnato un incremento dello 0,3%, in linea con il dato del mese precedente e superiore alla stima preliminare di -0,1%.