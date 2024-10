Foxconn investe nel futuro dell’intelligenza artificiale con un nuovo impianto in Messico

Il colosso tecnologico taiwanese Foxconn ha rivelato i suoi piani per costruire in Messico il più grande sito mondiale per la produzione di super chip grafici Gb200, sviluppati dall’americana Nvidia. Questa mossa strategica è stata annunciata da Benjamin Ting, vicepresidente delle soluzioni cloud di Foxconn, durante l’annuale Hon Hai Tech Day. Ting ha dichiarato: “Stiamo costruendo il più grande impianto di produzione Gb200 del pianeta”.

Il presidente di Foxconn, Young Liu, ha confermato ai giornalisti che la nuova fabbrica sorgerà in Messico. I chip grafici, noti per le loro capacità di calcolo avanzate, sono fondamentali per il progresso dell’intelligenza artificiale, in particolare nella generazione di immagini. Foxconn, ufficialmente conosciuta come Hon Hai Precision Industry, è un fornitore di componenti elettronici per le principali aziende tecnologiche globali, tra cui Apple.