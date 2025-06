Forum Italia-India, accordo di libero scambio con l’UE entro la fine dell’anno

Al Business Forum Italia-India a Brescia, il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal, ha annunciato che l’India e l’Unione europea stanno lavorando intensamente per concludere un accordo di libero scambio entro la fine dell’anno. “Stiamo procedendo rapidamente”, ha affermato Goyal, evidenziando l’importanza di incontri come questo per accelerare il processo.

L’accordo, secondo Goyal, sarà “ben bilanciato” e mira a rafforzare le relazioni commerciali tra l’India e l’Europa in un momento di incertezza economica globale. Goyal ha sottolineato che l’India rappresenta una “terra di stabilità” e offre certezze in un contesto internazionale instabile. “Siamo pronti a camminare insieme verso collaborazione e trovare nuove idee”, ha aggiunto.

Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, presente al forum, ha condiviso l’entusiasmo per le prospettive che l’accordo potrebbe offrire. Ha parlato del “potenziale grandissimo” che esiste per collegare aziende e continenti, creando opportunità significative per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa, sostenuta dai primi ministri Narendra Modi e Giorgia Meloni, prevede di svilupparsi su un ‘fast track’, accelerando così la cooperazione tra i due paesi.