Forex: cambio dollaro/yen viaggia poco sopra 142

Sul mercato forex il cross dollaro/yen sta attraversando una fase cruciale, che riflette una serie di tensioni connesse tra loro derivanti da fattori geopolitici, variabili macroeconomiche e politiche monetarie delle principali banche centrali.

“Il recente calo sotto il livello di 142 il più basso degli ultimi sette mesi, non è stato una coincidenza. Si è trattato piuttosto di una conseguenza naturale di una serie di bruschi sviluppi che hanno recentemente scosso i mercati, riportando lo yen giapponese al centro dell’attenzione come tradizionale bene rifugio in tempi di incertezza”, segnala Rania Gule, senior market analyst di XS.com – MENA.

In questo momento il cambio dollaro/yen viaggia in area 142,38 (-0,53%).