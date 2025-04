Fmi su dazi: Georgieva, “rischio significativo per le prospettive globali”

“Stiamo ancora valutando le implicazioni macroeconomiche delle misure tariffarie annunciate, ma rappresentano chiaramente un rischio significativo per le prospettive globali in un periodo di crescita lenta”. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in una breve dichiarazione dopo l’annuncio di mercoledì scorso sui dazi statunitensi. “È importante evitare misure che potrebbero danneggiare ulteriormente l’economia mondiale – ha aggiuto -. Facciamo appello agli Stati Uniti e ai suoi partner commerciali affinché lavorino in modo costruttivo per risolvere le tensioni commerciali e ridurre l’incertezza”.

“Condivideremo i risultati della nostra valutazione nel World Economic Outlook, che sarà pubblicato in occasione delle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale, che si terranno più avanti in questo mese”, ha concluso.