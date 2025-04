FMI rivede al ribasso le stime di crescita per l’Italia per il 2025 e il 2026

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha aggiornato le sue previsioni economiche per l’Italia, prospettando un quadro meno ottimistico rispetto alle stime precedenti. La crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) per il 2025 e il 2026 è stata rivista al ribasso, rispettivamente allo 0,4% e allo 0,8%. Questa revisione riflette le incertezze economiche globali, amplificate dalla guerra dei dazi avviata dagli Stati Uniti.

Per l’anno in corso l’FMI aveva inizialmente previsto una crescita del PIL dello 0,7%, ma le nuove stime indicano un’espansione limitata allo 0,4%. Analogamente, per il 2026, la crescita prevista è scesa di un decimo, attestandosi ora allo 0,8%.Sul fronte dell’inflazione, l’FMI prevede un aumento dei prezzi al consumo, con un tasso dell’1,7% per quest’anno e un ulteriore incremento al 2% nel prossimo anno. Queste previsioni indicano una leggera pressione inflazionistica in arrivo per l’economia italiana.

Anche il tasso di disoccupazione è stato oggetto di revisione, con una previsione stabile al 6,7% sia per il 2025 che per il 2026, leggermente superiore rispetto al livello del 2024. Infine, l’avanzo delle partite correnti è previsto pari allo 0,9% per entrambi gli anni, in calo rispetto all’1,1% registrato nel 2024.