Finlandia, chiusa l’ultima centrale a carbone: svolta verso l’energia pulita

La Finlandia ha compiuto un passo decisivo verso un futuro energetico più sostenibile con la chiusura dell’ultima centrale a carbone del paese. Situata nel cuore di Helsinki, la centrale di Salmisaari ha ufficialmente cessato le sue operazioni, segnando l’addio definitivo della Finlandia all’uso del carbone come fonte di energia.

Questa chiusura rappresenta un momento cruciale per il paese nordico, che mira a ridurre le sue emissioni di CO2 e avanzare verso un sistema energetico più pulito ed efficiente. Secondo la compagnia energetica Helen, responsabile dell’impianto, le emissioni annuali di CO2 dell’azienda subiranno un calo del 50% rispetto ai livelli del 2024. Inoltre, le emissioni totali di CO2 della città di Helsinki vedranno una riduzione del 30%. A livello nazionale, la Finlandia prevede una diminuzione del 2% delle sue emissioni complessive.

“L’abbandono del carbone è un passo concreto verso la produzione di energia pulita, autosufficiente e conveniente”, ha affermato Olli Sirkka, amministratore delegato di Helen. Nel 2022, il 64% dell’energia prodotta per la rete di teleriscaldamento di Helsinki proveniva ancora dal carbone, trasportato via nave nella capitale. Tuttavia, con la chiusura dell’impianto di Salmisaari, la produzione di CO2 sarà ridotta al 20% dei livelli del 1990. Helen ha comunque specificato che manterrà una riserva di carbone per eventuali necessità future.