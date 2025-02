FinecoBank avvia il programma di riacquisto di azioni proprie

FinecoBank, leader nel settore dell’equity trading in Italia, ha annunciato l’acquisto di 26.500 azioni proprie tra il 6 e il 7 febbraio 2025. Questo acquisto rappresenta lo 0,00434% del capitale sociale della società, effettuato a un prezzo medio di 18,12 euro per azione, per un controvalore complessivo di 480.180 euro.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più ampio programma di riacquisto di azioni proprie, strategia adottata da molte aziende per sostenere il valore delle azioni e ottimizzare la struttura del capitale. Ad oggi, Fineco detiene complessivamente 107.700 azioni proprie, pari allo 0,01763% del capitale sociale.