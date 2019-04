Fideuram, 42 nuovi banker nei primi tre mesi del 2019

Non si ferma il reclutamento di banker da parte delle principali reti di consulenza finanziaria. Nei primi tre mesi del 2019 sono stati inseriti 42 nuovi private banker nelle reti Fideuram e Sanpaolo Invest, portando Il numero complessivo dei professionisti a 4.945 unità. Nel mese di marzo in Fideuram e in Sanpaolo Invest sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo tra cui: Giuseppe Merlo (Emilia Romagna), Federico Vighesso (Piemonte), Nicola Benvenuti (Veneto), Emanuele Muto (Lazio) e Bernardo Giorgetti (Liguria).

