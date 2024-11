Ferrari rinnova la partnership con CA Auto Bank in Europa

CA Auto Bank, sotto il controllo di Credit Agricole Personal Finance and Mobility, ha rinnovato la sua collaborazione finanziaria con Ferrari, continuando la gestione congiunta di Ferrari Financial Services (Ffs). Questo accordo, in vigore dal 2016, ha sostenuto con successo la strategia commerciale della casa automobilistica in Germania, Regno Unito e Svizzera, e prevede un potenziale ampliamento in Europa.

Ferrari Financial Services offre soluzioni finanziarie ai clienti della prestigiosa casa di Maranello, coprendo l’intera gamma di vetture sportive, dalle auto nuove a quelle pre-owned, incluse le auto classiche e da corsa. Il rinnovo dell’accordo con CA Auto Bank è visto come un riconoscimento del valore della partnership, permettendo di offrire soluzioni finanziarie personalizzate a una clientela esclusiva.