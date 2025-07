Ferrari pronta a svelare un’auto elettrica rivoluzionaria nel quarto trimestre

Ferrari è pronta a ridefinire il concetto di auto elettrica con un modello che promette di distinguersi nettamente dai veicoli attualmente disponibili sul mercato. Il CEO Benedetto Vigna ha annunciato che l’attesa per questa innovativa auto elettrica finirà nel quarto trimestre di quest’anno.

“Stiamo lavorando su un’auto che sarà svelata nel quarto trimestre di quest’anno. Sarà unica, perché non ci limiteremo a mettere quattro ruote con una batteria e un motore, come fanno altri per motivi di costo nel mercato di massa. Stiamo creando qualcosa di entusiasmante, che renderà l’esperienza di guida unica”, ha dichiarato Vigna durante il Capital Markets Day di Prysmian a New York.

L’evento ha fornito l’occasione per discutere l’importanza dell’innovazione in un’epoca di rapida evoluzione tecnologica. Vigna ha affermato che l’auto elettrica rappresenta una sfida, ma ha ricordato che Ferrari ha sempre affrontato sfide ben più grandi nel corso della sua storia. “L’auto elettrica rappresenta una sfida – ha aggiunto Vigna – ma non è nulla rispetto alla sfida di 78 anni fa, quando non esistevano nemmeno le strade. Se vogliamo essere leader, dobbiamo osare. Possiamo commettere degli errori? Certo. Ma il problema non è sbagliare, il problema è non imparare dagli errori”.