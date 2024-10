Ferrari F80: la nuova supercar italiana già esaurita

La Ferrari ha svelato la sua ultima creazione, la supercar F80, con un prezzo di partenza di 3,6 milioni di euro sul mercato italiano, tasse incluse. Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari, ha presentato il nuovo modello alla stampa, rivelando che la produzione sarà limitata a 799 esemplari.

“Abbiamo ricevuto ordini per 2-3 volte l’offerta e ogni esemplare che prevediamo di produrre è già stato opzionato. Abbiamo siglato pre-contratti per tutte le auto”, ha dichiarato Galliera, sottolineando che, anche in caso di rinunce, esiste già una lista d’attesa pronta a subentrare.

La F80 ha già stabilito un nuovo record sulla pista di Fiorano, diventando la vettura da strada più veloce mai prodotta dal Cavallino rampante. Le consegne della supercar inizieranno a fine 2025 e proseguiranno fino alla fine del 2027. Si prevede che il prezzo della F80 sarà più elevato nei mercati esteri rispetto a quello italiano, con un incremento di circa il 20% sul prezzo base dovuto alle personalizzazioni richieste dai clienti.