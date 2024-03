Ferrari, CEO Vigna: la prima auto elettrica di Maranello entro il 2025

L’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna ha promesso che il nuovo veicolo elettrico di Maranello avrà lo stesso rombo dei suoi storici motori a combustione.

L’azienda italiana lancerà il suo primo veicolo completamente elettrico nell’ultimo trimestre del 2025 e a giugno aprirà un nuovo sito produttivo a Maranello per la produzione di motori elettrici, pacchi batteria e inverter di potenza.

Parlando martedì a “Squawk Box Europe” della CNBC, Vigna ha dichiarato che Ferrari manterrà l’attenzione sulle prestazioni, sul design e sull’esperienza di guida nella sua gamma di veicoli elettrici, insistendo sul fatto che “le auto elettriche non sono silenziose”.

“Quando parliamo di auto di lusso come le nostre, parliamo dell’emozione che siamo in grado di offrire ai nostri clienti, quindi non stiamo parlando di auto funzionali come altri veicoli elettrici che si vedono sulla strada”, ha detto Vigna. “Non abbiamo dubbi, onestamente, di poter offrire un’esperienza unica ai nostri clienti, perché possiamo sfruttare la tecnologia in un modo unico. È quello che la nostra azienda ha fatto fin dall’inizio”.