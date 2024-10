Ferragamo: ricavi trimestrali calano a 221 mln, assemblea azionisti convocata per il 26 novembre

Salvatore Ferragamo ha annunciato ieri a mercati chiuso di avere archiviato il terzo trimestre con ricavi per 221 milioni di euro, in calo del 7,2% a cambi costanti o del 9,6% a cambi correnti. Nei primi nove mesi del 2024 il fatturato è scivolato a 744 milioni di euro, in flessione del 9,8% a cambi costanti e del 11,9% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2023.

Nella stessa riunione il board del gruppo toscano del lusso ha cooptato Ernesto Greco quale consigliere di amministrazione e deliberato di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 26 novembre 2024.