Feralpi, accordo con Enfinity per la fornitura di energia solare in Italia

Enfinity Global, azienda specializzata in energie rinnovabili, ha firmato un accordo con Feralpi Group, uno dei principali produttori di acciaio in Europa, per la fornitura annuale di 23 GWh di energia solare in Italia. L’accordo, noto come Power Purchase Agreement (PPA), avrà una durata di dieci anni.

L’energia sarà generata da un impianto solare di 15,5 MW di proprietà di Enfinity, situato in Emilia Romagna, nella provincia di Ferrara. La costruzione dell’impianto è in corso e si prevede che diventerà operativo entro la fine del 2025.

La fornitura di energia solare aiuterà Feralpi a ridurre le sue emissioni di anidride carbonica (CO2) di 8.625 tonnellate all’anno, equivalenti alle emissioni di 6.750 automobili. Questa iniziativa è un passo importante per l’azienda verso la decarbonizzazione dei suoi processi industriali nel Nord Italia.

Questo rappresenta il primo accordo industriale di vendita di energia firmato in Italia da Enfinity Global, con sede negli Stati Uniti. Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Group, ha dichiarato: “La siderurgia è un settore ad alto consumo energetico, e l’energia è una leva fondamentale per accelerare il nostro percorso di decarbonizzazione. Stiamo elettrificando i nostri processi industriali per eliminare le fonti fossili, e le fonti rinnovabili sono un driver essenziale in questa transizione tecnologica”.