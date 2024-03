Fed, serve approccio cauto per allentare la politica monetaria

16:24

L’associazione Asati, rappresentante dei piccoli azionisti di TIM, annuncia l’intenzione di proporre una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione durante l’assemblea del 23 aprile. In un contesto di significative trasformazioni per TIM, l’iniziativa mira a garantire una rappresentanza adeguata dei piccoli azionisti. Il comunicato sottolinea anche l’allineamento con le strategie aziendali di TIM, inclusa la vendita di asset di rete per ridurre il debito e la crescita nel settore dei servizi cloud.