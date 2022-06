Fed, Powell su tassi: ‘certamente esiste il rischio di andare troppo in là in lotta contro inflazione’

“Certamente esiste il rischio di andare troppo in là nella nostra lotta contro l’inflazione”. E’ quanto ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, in un intervento al forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce, come ogni anno, a Sintra, in Portogallo. Powell ha tenuto a precisare, tuttavia, che il compito della Fed è quello di garantire la stabilità dei prezzi, e che un rischio più grande sarebbe rappresentato dal persistere delle pressioni inflazionistiche.

Il tema del forum della Bce, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente”

Iniziato lunedì 27 giugno, il Forum annuale di Sintra si concluderà oggi, mercoledì 29 giugno.