Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica con Fastweb Energia Business

12:46

Il Consiglio di amministrazione di Nomisma ha nominato Andrea Bontempi come nuovo direttore generale della società, subentrando immediatamente nel ruolo. Luca Dondi dall’Orologio, dopo 11 anni come Amministratore delegato, ha deciso di rimettere le deleghe, ma continuerà a far parte del CdA con un nuovo incarico.