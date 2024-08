Exor: avviata seconda tranche buyback per 125 mln€

Al via per Exor la seconda tranche del buyback che era stato annunciato il 13 settembre del 2023. Dopo aver completato la prima tranche da 125 milioni di euro avviata lo scorso 15 aprile, oggi è stata lanciata l’ultima tranche per i rimanenti 125 milioni. E’ quanto si apprende in una nota del gruppo guidato da John Elkann.