Evergrande multata di 532 milioni di euro per infrazioni e frode

Evergrande, il colosso immobiliare cinese già noto per il suo debito astronomico, è stato recentemente multato di 532 milioni di euro per una serie di infrazioni. L’annuncio è stato dato dall’Autorità di regolamentazione del mercato azionario, che ha evidenziato come tra il 2019 e il 2020 Evergrande Real Estate abbia gonfiato fatturato e profitti, portando all’emissione fraudolenta di obbligazioni sul mercato azionario.

La multa, che ammonta a 4,2 miliardi di yuan (532 milioni di euro), rappresenta un ulteriore colpo per il gruppo già in difficoltà finanziarie. Il fondatore del gruppo, Xu Jiayin, rischia una sanzione personale di 47 milioni di yuan (6 milioni di euro). Secondo fonti stampa cinesi, Xu Jiayin è attualmente agli arresti domiciliari, anche se il gruppo non ha mai confermato né smentito questa notizia.