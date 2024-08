Eurozona, vendite al dettaglio in calo a giugno 2024

Le vendite al dettaglio nell’Eurozona hanno registrato un calo dello 0,3% su base mensile a giugno 2024, come riportato da Eurostat. Questo dato risulta inferiore alle stime del consensus, che prevedevano una crescita del +0%, e al +0,1% registrato nel mese precedente.

Su base annua la situazione non appare più rosea, con le vendite che hanno segnato una variazione negativa dello 0,3%, a fronte del +0,5% del mese precedente e del +0,1% previsto dagli analisti. Questi dati rappresentano un segnale preoccupante per l’economia dell’Eurozona, indicando una possibile debolezza nel settore delle vendite al dettaglio. Gli analisti monitoreranno attentamente i prossimi mesi per capire se questa tendenza negativa proseguirà o se si assisterà a un’inversione di rotta.