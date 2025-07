Eurozona, l’attività terziaria torna a crescere: indice PMI sopra la soglia dei 50 punti

08:50

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha rimosso i vincoli sulle licenze per l’esportazione di software di progettazione di chip in Cina, permettendo a società come Synopsys, Cadence Design Systems e Siemens di riprendere le attività nel paese. Questa mossa fa parte di un accordo commerciale tra USA e Cina, finalizzato a facilitare lo scambio di tecnologie critiche e minerali essenziali.