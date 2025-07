Eurozona, inflazione in lieve aumento secondo i dati preliminari di Eurostat

Nell’Eurozona si prevede un lieve incremento dell’inflazione, secondo quanto rivelato dai dati preliminari diffusi dall’Ufficio statistico europeo, Eurostat. La stima flash dell’inflazione, pubblicata questa mattina, mostra un aumento del dato tendenziale al 2% per il mese di giugno, rispetto al 1,9% registrato a maggio. Questo dato è in linea con le aspettative del consensus.

Analizzando i dati mensili, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,3%, mostrando un’accelerazione rispetto alla stabilità del mese precedente. Questo riflette una dinamica in crescita nei prezzi al consumo all’interno dell’Eurozona.

L’inflazione core, che esclude le componenti volatili come energia, cibo e tabacchi, è stimata al 2,3%, mantenendo lo stesso livello del mese scorso e rispettando le previsioni degli analisti. Parallelamente, l’inflazione armonizzata, che esclude cibo ed energia, è attesa in crescita al 2,4%, come osservato nel mese precedente.