Eurozona, inflazione confermata in aumento a maggio 2024: i dati di EUROSTAT

L’inflazione nell’Eurozona ha mostrato un lieve incremento su base annua a maggio 2024, come riportato dall’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT). I dati indicano un aumento dei prezzi al consumo del 2,6% rispetto all’anno precedente, in linea con le stime preliminari, e superiore al 2,4% registrato ad aprile.

Su base mensile i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,2%, conformemente alle previsioni preliminari, ma in rallentamento rispetto al +0,6% del mese precedente. Escludendo le componenti più volatili come cibo fresco, energia, alcol e tabacco, l’inflazione core ha segnato un incremento del 2,9% su base annua, rispecchiando le stime preliminari e superando il 2,7% di aprile. La variazione mensile dell’inflazione core è stata dello 0,4%, come previsto, rispetto al +0,7% del mese precedente.

Nell’intera Unione Europea, l’inflazione annuale è rimasta stabile al 2,7%, mentre su base mensile si è registrato un aumento dello 0,2%.