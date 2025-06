Eurozona, inflazione annuale in aumento al 2,5%

In Europa l’inflazione continua la sua ascesa. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, a gennaio 2025 il tasso di inflazione annuale nell’area euro ha raggiunto il 2,5%, in aumento rispetto al 2,4% di dicembre. Un anno prima, il tasso era al 2,8%, evidenziando un trend di crescita piuttosto moderato.

Per quanto riguarda l’intera Unione Europea, il tasso di inflazione si attesta al 2,8%, rispetto al 2,7% del mese precedente. Anche qui, un anno prima il tasso era leggermente più alto, al 3,1%.

Questo andamento riflette le differenze tra i vari paesi membri, con tassi di inflazione particolarmente bassi in Danimarca (1,4%) e più alti in nazioni come Ungheria (5,4%) e Romania (5,3%). In Italia l’inflazione ha raggiunto l’1,7% a gennaio, in crescita rispetto all’1,4% di dicembre, un livello condiviso anche dall’Irlanda e dalla Finlandia.

I settori che hanno contribuito maggiormente all’inflazione includono i servizi, con un incremento dell’1,77%, seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,45%), energia (+0,18%) e beni industriali non energetici (+0,12%).