Eurozona, commercio al dettaglio in calo a maggio 2025: i dati di Eurostat

A maggio 2025 il volume del commercio al dettaglio nella zona euro e nell’Unione Europea ha subito una flessione, registrando rispettivamente un calo dello 0,7% e dello 0,8% rispetto ad aprile 2025. Questi dati, diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, mostrano un’inversione di tendenza rispetto al mese precedente, quando si era verificato un incremento dello 0,3% nella zona euro e dello 0,8% nell’UE.

In particolare, il calo di maggio 2025 ha riguardato diversi settori: il volume degli scambi al dettaglio di cibo, bevande e tabacco è diminuito dello 0,7%, mentre i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione) hanno registrato una riduzione dello 0,6%. Il settore dei carburanti per autotrazione, venduti nei negozi specializzati, ha subito un calo più marcato dell’1,3%. Tuttavia, guardando all’anno precedente, a maggio 2025 l’indice delle vendite al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dell’1,8% nella zona euro e dell’1,9% nell’UE rispetto a maggio 2024.