Euricom acquisisce Sonko per espandersi nel settore degli snack salutistici

Euricom, leader nel settore del riso, ha recentemente completato l’acquisizione della società polacca Sonko. Questa operazione strategica è volta a rafforzare la posizione di Euricom nel mercato degli snack salutistici, un settore in rapida crescita.

Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’accordo. Tuttavia, è noto che Euricom ha acquisito l’intero capitale sociale di Sonko dalla Oshee Polska. L’azienda italiana ha intenzione di investire sia negli impianti di produzione che nel marchio Sonko, con l’obiettivo di ampliare la gamma di snack offerti sul mercato.

Un comunicato ufficiale di Euricom sottolinea come l’azienda veda negli snack salutistici un segmento chiave per la sua espansione in Europa. “Questa acquisizione ci permetterà di raggiungere un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro nel breve termine”, ha dichiarato Bruno Sempio, presidente di Euricom.